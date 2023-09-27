"Динамо" опозорилось в Кубке Украины (видео)

Украинский гранд вылетел на ранней стадии турнира

В среду, 27 сентября, киевское "Динамо" в столичном дерби умудрилось проиграть "Оболони" в рамках матча 1/8 финала Кубка Украины сезона 2023/24. Накануне Бело-синие завершили еврокубковый сезон, не сумев преодолеть квалификацию Лиги конференций.

Встреча, проходившая в Киеве на "Оболонь-Арене", завершилась минимальной победой "Пивоваров" со счетом 1:0. Об этом сообщает "Телеграф".

Единственный гол в поединке записал на свой счет Сергей Суханов. Защитник на 57-й минуте встречи ударом со средней дистанции прошил воротаря Бело-синих Руслана Нещерета. Добавим, что "Динамо" начинало свой путь в Кубке Украины с этого матча, а вот "Оболонь" до этого победила на выезде второлиговый ПФК "Звягель" (1:0).

Полное видео матча "Оболонь" — "Динамо":

Видеообзор матча "Оболонь" — "Динамо":

Напомним, "Динамо", несмотря на неудачи в еврокубках и Кубке страны, довольно неплохо играет в чемпионате Украины. Столичный клуб на данный момент отстает от лидирующего "Шахтера" на 6 очков, имея три игры в запасе. В последнем матче Украинской премьер-лиги (УПЛ) динамовцы обыграли ЛНЗ (Черкассы) — 4:2.

Ранее сообщалось, что легендарный экс-футболист "Динамо" Артем Милевский оказался в больнице.