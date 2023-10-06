"Динамо" опозорилось в УПЛ, проиграв команде, игравшей в меньшинстве (видео)

Бело-синие впервые проиграли "Полесью"

В пятницу, 6 октября, матчем "Полесье" — "Динамо" стартовал 10-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24.

Поединок состоялся в Житомире на "Центральном стадионе" и завершился победой "Полесья" со счетом 3:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Киевляне быстро открыли счет — на 4-й минуте забил Виталий Буяльский. Спустя 11 минут Борис Крушинский сравнял счет в игре, дальним ударом прошив Бущана.

В начале второго тайма Буяльский оформил дубль, переиграв Бойко с пенальти. Еще через несколько минут полузащитник "Полесья" Морозко получил вторую желтую карточку и удаление. Казалось, поражение хозяев неизбежно, однако житомирский клуб проявил характер, забив дважды в меньшинстве. Сначала Филипп Будковский воспользовался неразберихой в штрафной гостей после навеса с углового, затем Артем Козак подловил динамовцев на ошибке. Добавим, что команды доигрывали матч в равных составах после удаления Караваева в компенсированное время.

Полный видеообзор матча "Полесье" — "Динамо" будет доступен здесь в ближайшее время.

Отметим, это поражение отбросило "Динамо" (15 очков) на промежуточное 5-е место в турнирной таблице, "Полесье" (19 очков) вышло в лидеры.

Напомним, в прошлом туре чемпионата Украины "Динамо" обыграло "Александрию" (4:2), а "Полесье" не сумело победить "Колос" (0:0). Таким образом, киевляне приблизились к лидеру первенства — "Шахтеру", имея три игры в запасе. Добавим, Бело-синие провалили еврокубковую кампанию, вылетев в отборе Лиги конференций от "Бешикташа". Поэтому киевляне все силы бросили на чемпионат.