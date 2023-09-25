Чемпионат Украины по футболу, 9 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В чемпионате Украины лидирует "Шахтер", однако у "Динамо" есть три игры в запасе
В субботу, 30 сентября, матчем "Верес" — ЛНЗ Черкассы стартует 9-й тур Украинской премьер-лиги (УПЛ) сезона 2023/24. Накануне в чемпионате Украины прогремел скандал из-за странного решения VAR (системы видеопомощи рефери) на матче "Рух" — "Шахтер" (1:1).
С расписанием и результатами всех игр УПЛ можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" в центральном поединке игровой недели примет "Ворсклу", а киевское "Динамо" сыграет с "Александрией". Отметим, сенсационный "Кривбасс", которые идет на втором месте в лиге, проведет домашний поединок против "Руха".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 9 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)
Суббота, 30 сентября
"Верес" — ЛНЗ Черкассы — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Шахтер" Донецк — "Ворскла" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Черноморец" — "Заря" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Воскресенье, 1 октября
"Минай" — "Оболонь" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
"Кривбасс" — "Рух" Львов — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Колос" К — "Полесье" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Динамо" Киев — "Александрия" — 19:00 — YouTube, "2+2"
Понедельник, 2 октября
"Днепр-1" — "Металлист-1925" — 17:00 — YouTube, "Уніан ТБ"
С результатами и видеообзорами матчей 8-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 7-м туре чемпионата Украины "Шахтер" с трудом победил "Оболонь" (1:0).