Чемпіонат України з футболу, 9 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У чемпіонаті України лідирує "Шахтар", проте "Динамо" має три гри в запасі

У суботу, 30 вересня, матчем "Верес" — ЛНЗ Черкас стартує 9-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24. Напередодні в чемпіонаті України пролунав скандал через дивне рішення VAR (системи відеодопомоги рефері) на матчі "Рух" — "Шахтар" (1:1).

З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" у центральному поєдинку ігрового тижня прийме "Ворсклу", а київське "Динамо" зіграє з "Олександрією". Зазначимо, сенсаційний "Кривбас", що йде на другому місці у лізі, проведе домашній поєдинок проти "Руху".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 9 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 30 вересня

"Верес" — ЛНЗ Черкаси — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Omega TV, Volia TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Шахтар" Донецьк — "Ворскла" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Чорноморець" — "Зоря" — 19:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Неділя, 1 жовтня

"Минай" — "Оболонь" — 13:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Кривбас" — "Рух" Львів — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Колос" К — "Полісся" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Динамо" Київ — "Олександрія" — 19:00 — YouTube, "2+2"

Понеділок, 2 жовтня

"Дніпро-1" — "Металіст-1925" — 17:00 — YouTube, "Уніан ТБ"

Турнірне становище команд УПЛ після 8-го туру

З результатами та відеооглядами матчів 8-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 7-му турі чемпіонату України "Шахтар" насилу переміг "Оболонь" (1:0).