Чемпионат Украины по футболу, 10 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Киевское "Динамо" почти догнало "Шахтер" в турнирной таблице

В пятницу, 6 октября, матчем "Полесье" — "Динамо" Киев стартует 10-й тур чемпионата Украины по футболу сезона 2023/24. В прошлом туре донецкий "Шахтер" сенсационно проиграл "Ворскле".

С расписанием и результатами всех игр Украинской премьер-лиги (УПЛ) можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Лидер первенства "Шахтер" должен был в центральном поединке игровой недели встретиться с "Зарей", однако эту встречу перенесли после просьбы главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 10 тура УПЛ сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 6 октября

"Полесье" — "Динамо" Киев — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Суббота, 7 октября

"Днепр-1" — "Верес" — 13:00 — YouTube, "Уніан ТБ"

ЛНЗ Черкассы — "Александрия" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Колос" К — "Ворскла" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

Воскресенье, 8 октября

"Оболонь" — "Металлист" 1925 — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV

"Рух" Львов — "Минай" — 15:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"

"Кривбасс" — "Черноморец" — 17:00 — YouTube

"Заря" — "Шахтер" — матч перенесен

Турнирное положение команд УПЛ после 9-го тура

С результатами и видеообзорами матчей 9-го тура УПЛ можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В 8-м туре чемпионата Украины "Шахтер" со скандалом сыграл вничью с "Рухом".