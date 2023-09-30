"Шахтер" умудрился проиграть "Ворскле" (видео)

Горняки уступили "середняку" лиги

В субботу, 30 сентября, донецкий "Шахтер" умудрился проиграть "Ворскле" в 9-м туре Украинской премьер-лиги (УПЛ).

Встреча проходила во Львове на одноименной арене и завершилась со счетом 2:1 в пользу полтавчан. Об этом сообщает "Телеграф".

Номинальные гости вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Александр Скляр. В начале второго тайма Горняки сравняли счет усилиями Александра Зубкова, отметившегося блестящим ударом с острого угла. Победную точку в поединке поставил Иван Нестеренко на 71-й минуте встречи — хавбек замкнул прострел с правого фланга.

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Ворскла":

Это поражение поставило под вопрос лидерство "Шахтера" в чемпионате Украины. "Ворскла", в свою очередь, поднялась на промежуточное 7-е место в первенстве.

Напомним, и "Шахтер", и "Ворскла" попали в еврокубки по итогам прошлого сезона УПЛ. Однако полтавчане во втором отборочном раунде Лиги конференций уступили грузинской "Диле" и завершили еврокубковую кампанию. Горняки напрямую попали в групповой раунд Лиги чемпионов, где провели уже один матч.