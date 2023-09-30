"Шахтар" примудрився програти "Ворсклі" (відео)

Гірники поступилися "середняку" ліги

У суботу, 30 вересня, донецький "Шахтар" примудрився програти "Ворсклі" у 9-му турі Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Зустріч проходила у Львові на однойменній арені та завершилася з рахунком 2:1 на користь полтавців. Про це повідомляє "Телеграф".

Номінальні гості вийшли вперед завдяки пенальті, який реалізував Олександр Скляр. На початку другого тайму Гірники зрівняли рахунок зусиллями Олександра Зубкова, який відзначився блискучим ударом із гострого кута. Переможну крапку у поєдинку поставив Іван Нестеренко на 71-й хвилині зустрічі – хавбек замкнув простріл із правого флангу.

Повний відеоогляд матчу "Шахтар" — "Ворскла":

Ця поразка поставила під питання лідерство "Шахтаря" у чемпіонаті України. "Ворскла", у свою чергу, піднялася на проміжне 7-е місце у першості.

Нагадаємо, і "Шахтар", і "Ворскла" потрапили до єврокубків за підсумками минулого сезону УПЛ. Проте полтавці у другому відбірному раунді Ліги конференцій поступилися грузинській "Ділі" та завершили єврокубкову кампанію. Гірники потрапили до групового раунду Ліги чемпіонів, де провели вже один матч.