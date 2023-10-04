Чемпіонат України з футболу, 10 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Київське "Динамо" майже наздогнало "Шахтар" у турнірній таблиці
У п’ятницю, 6 жовтня, матчем "Полісся" — "Динамо" Київ стартує 10-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2023/24. У минулому турі донецький "Шахтар" сенсаційно програв "Ворсклі".
З розкладом та результатами всіх ігор Української прем’єр-ліги (УПЛ) можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" мав у центральному поєдинку ігрового тижня зустрітися із "Зорею", проте цю зустріч перенесли після прохання головного тренера збірної України Сергія Реброва.
Розклад, результати та відеоогляди матчів 10 туру УПЛ сезону 2023/24 (оновлюється)
П’ятниця, 6 жовтня
"Полісся" — "Динамо" Київ — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Субота, 7 жовтня
"Дніпро-1" — "Верес" — 13:00 — YouTube, "Уніан ТБ"
ЛНЗ Черкаси — "Олександрія" — 15:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Колос" К — "Ворскла" — 17:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
Неділя, 8 жовтня
"Оболонь" — "Металіст" 1925 — 13:00 — Megogo, "Київстар ТБ", Setanta Sports, Volia TV, Omega TV, Sweet.tv, Vodafone TV
"Рух" Львів — "Минай" — 15:00 — YouTube, "Суспільне Спорт", "Спорт 1"
"Кривбас" — "Чорноморець" — 17:00 — YouTube
"Зоря" — "Шахтар" — матч перенесено
З результатами та відеооглядами матчів 9-го туру УПЛ можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У 8-му турі чемпіонату України "Шахтар" зі скандалом зіграв унічию з "Рухом".