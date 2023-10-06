"Динамо" зганьбилося в УПЛ, програвши команді, яка грала в меншості (відео)

Біло-сині вперше програли "Поліссю"

У п’ятницю, 6 жовтня, матчем "Полісся" — "Динамо" стартував 10-й тур Української прем’єр-ліги (УПЛ) сезону 2023/24.

Поєдинок відбувся у Житомирі на "Центральному стадіоні" та завершився перемогою "Полісся" з рахунком 3:2. Про це повідомляє "Телеграф".

Кияни швидко відкрили рахунок – на 4-й хвилині забив Віталій Буяльський. Через 11 хвилин Борис Крушинський зрівняв рахунок у грі, дальнім ударом прошивши Бущана.

На початку другого тайму Буяльський оформив дубль, перегравши Бойка з пенальті. Ще через декілька хвилин півзахисник "Полісся" Морозко отримав другу жовту картку та вилучення. Здавалося, поразка господарів неминуча, проте житомирський клуб показав характер, забивши двічі у меншості. Спочатку Філіп Будківський скористався плутаниною у штрафному майданчику після навісу з кутового, потім Артем Козак піймав динамівців на помилці. Додамо, що команди догравали матч у рівних складах після вилучення Караваєва у компенсований час.

Повний відеоогляд матчу "Полісся" — "Динамо":

Зазначимо, ця поразка відкинула "Динамо" (15 очок) на проміжне 5-е місце у турнірній таблиці, "Полісся" (19 очок) вийшло у лідери.

Нагадаємо, минулого туру чемпіонату України "Динамо" обіграло "Олександрію" (4:2), а "Полісся" не зуміло перемогти "Колос" (0:0). Таким чином, кияни наблизилися до лідера першості — "Шахтаря", маючи три гри в запасі. Додамо, Біло-Сині провалили єврокубкову кампанію, вилетівши у відборі Ліги конференцій від "Бешикташа". Тож кияни всі сили кинули на чемпіонат.