"Угомонитесь, журналюги": футболисты заступились за уставших от войны "динамовцев"

Футболисты "Динамо" отдыхали в центре Киева, несмотря на комендантский час

Нападающий "Горняка-Спорт" Артем Нижник накинулся на журналистов в связи с публикацией новости о том, что сразу трое игроков "Динамо" отдыхали в развлекательном заведении в центре Киева во время комендантского часа.

Об этом сообщает Tribuna.com. К слову, Нижника поддержали и другие действующие футболисты.

"Угомонитесь, журналюги", — написал 20-летний Нижник под соответствующей публикацией. Комментарий Нижника набрал свыше 70 лайков.

Лайки под публикацией поставили действующие футболисты: Давид Белый ("Динамо" U-19), Николай Огарков, Евгений Янович, Александр Ющенко ("Шахтер" U-19), Даниил Тузенко, Владислав Молько, Илья Юрченко, Родион Посевкин, Даниил Веклич (все — "Горняк-Спорт"), Иван Оробец ("Подолье"), Андрей Демиденко (ЮКСА), Абдулла Абдуллаев, Денис Кондратюк, Игорь Потимков, Самуэль Обинайя, Кирилл Иванников (все — "Металлист 1925"), Диана Белякова ("Кривбасс"), Кирилл Сигеев ("Александрия"), Даниил Голуб ("Минай") и другие.

Напомним, новое расследование журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача посвящено ночному клубу Boho club и "уставшим от войны" жителям Киева. Возле развлекательного заведения в центре столицы после полуночи засветились десятки людей, в частности трое игроков молодежного "Динамо": вингер Дмитрий Кремчанин, центральный полузащитник Кирилл Осипенко и нападающий Владислав Герич.

Ранее сообщалось, что "Динамо" в последнем матче впервые в истории проиграло "Полесью".