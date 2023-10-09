В УЕФА раскол: решение по рф пересмотрят

Европейские футбольные ассоциации вновь будут голосовать за возвращение рф

В главном футбольном органе Европы назревает раскол. Все из-за решения УЕФА допустить юношеские команды россии к международным соревнованиям.

По информации independent, УЕФА намерен пересмотреть данное решение на следующем заседании исполнительного комитета. Источник отмечает, что данную инициативу президента организации Александера Чеферина могут отменить.

Сообщается, что Чеферин поднял вопрос о возвращении рф в мировой футбол без предварительного уведомления, что стало сюрпризом для многих стран-членов УЕФА. Теперь вопрос о возращении рф подымут 10 октября. Также в УЕФА в этот день планируют официально назвать Великобританию и Ирландию хозяевами Евро-2028. К слову, эти страны присоединились к бойкоту матчей со сборными рф.

Напомним, УЕФА в сентябре разрешил российским сборным U-17 вернуться на международную арену в нейтральном статусе (без флага и гимна), мотивируя это тем, что "дети не должны страдать". После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина. В самой рф неоднозначно восприняли решение организации.

Ранее сообщалось, что Швеция закрыла путь россиянкам из команды U-17 на чемпионат Европы-2024, после чего в рф началась настоящая истерика. Добавим, в УЕФА обвинили бойкотирующие страны в непоследовательной позиции.