На матч "Шахтер" в Лиге чемпионов назначили арбитра из россии: в УЕФА уже исправились

Место серба занял представитель Нидерландов Ян Вегерееф

Известного сербского рефери Милорада Мажича не будет на матче донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов. 4 октября "горняки" на выезде сыграют против бельгийского "Анверпена" в матче второго тура группового этапа турнира.

Интересно, что Мажич является главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) и изначально его назначили делегатом на матч украинской команды. Сейчас же его имени нет в списке официальных лиц матча, опубликованном на сайте УЕФА.

Вместо представителя страны-агрессора судейским наблюдателем на матче с участием украинского клуба станет представитель Нидерландов Ян Вегерееф.

Отметим, что главным арбитром встречи назначен словенец Раде Обренович. На линиях ему будут помогать лайнсмены Юре Прапротник и Грега Кордеж, а четвертым арбитром назначен Славко Винчич.

После первого тура в активе "Шахтера" нет ни одного очка, так как они в дебютной игре турнира они уступили португальскому "Порту". В то же время "Антверпен" в первом туре группового этапа на выезде проиграл "Барселоне" со счетом 0:5.

Ранее "Телеграф" публиковал прогноз букмекеров на матч "Антверпен" — "Шахтер". Также мы писали о том, где можно посмотреть трансляцию поединка.