На матч "Шахтар" у Лізі чемпіонів призначили арбітра з росії: в УЄФА вже виправились

Місце серба зайняв представник Нідерландів Ян Вегереєф

Відомого сербського рефері Мілорада Мажича не буде на матчі донецького "Шахтаря" у Лізі чемпіонів. 4 жовтня "гірники" на виїзді зіграють проти бельгійського "Анверпена" у матчі другого туру групового етапу турніру.

Цікаво, що Мажич є головою департаменту суддівства Російського футбольного союзу (РФС) та спочатку його призначили делегатом на матч української команди. Наразі його імені немає у списку офіційних осіб матчу, опублікованому на сайті УЄФА.

Замість представника країни-агресора суддівським спостерігачем на матчі за участю українського клубу стане представник Нідерландів Ян Вегереєф.

Зазначимо, що головним арбітром зустрічі призначено словеня Раді Обреновича. На лініях йому допомагатимуть лайнсмени Юрія Прапротника та Грега Кордежа, а четвертим арбітром призначено Славко Вінчича.

Після першого туру в активі "Шахтаря" немає жодного очка, оскільки вони у дебютній грі турніру поступилися португальському "Порту". Водночас "Антверпен" у першому турі групового етапу на виїзді програв "Барселоні" з рахунком 0:5.

Раніше "Телеграф" публікував прогноз букмекерів на матч "Антверпен" — "Шахтар". Також ми писали про те, де можна переглянути трансляцію поєдинку.