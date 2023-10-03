"Антверпен" — "Шахтар": онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Великий матч відбудеться у Бельгії

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" у рамках матчу 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зіграє на виїзді проти бельгійського "Антверпена".

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, під час якої у цій статті будуть доступні відео голів та найкращих моментів матчу. Гра пройде в Антверпені (Бельгія) на "Босейлстадіоні", початок поєдинку о 19:45 за київським часом.

"Антверпен" — "Шахтар" (оновлюється)

Напередодні Гірники показали заявку на гру.

Список гравців "Шахтаря", які можуть зіграти проти Антверпена

Обидві команди є аутсайдерами групи H, де також виступають "Порту" та "Барселона". У минулому турі "Антверпен" програв "Барсі" (0:5), а Гірники були розбиті португальцями (1:3). Турнірне становище зобов’язує і донеччан, і бельгійців набирати очки. У разі поразки Гірники опиняться у поганому становищі, адже в майбутньому на донеччан чекає 2 поєдинки проти "Барселони", з якою про очки можна лише мріяти.

Турнірне становище команд у групі H Ліги чемпіонів

Матч "Антверпен" — "Шахтар" покажуть в Україні у прямому ефірі. Додамо, що Гірники виступлять у протистоянні як аутсайдери.

Нагадаємо, Гірники в останньому матчі чемпіонату України сенсаційно програли "Ворсклі" (1:2). Проте донеччани продовжують лідирувати в УПЛ. "Антверпен" у першості Бельгії йде на 5-му місці, в останній грі Червоні не зуміли обіграти "Мехелен" (0:0).