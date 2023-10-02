"Антверпен" — "Шахтар": букмекери оцінили шанс команд у Лізі чемпіонів

Гірники – аутсайдери протистояння з бельгійцями

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" у рамках матчу 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 зустрінеться із бельгійським "Антверпеном". У першому турі головного єврокубка Гірники поступилися "Порту" (1:3). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Антверпен" — "Шахтар".

На думку букмекерів, "Шахтар" є аутсайдером протистояння. Про це повідомляє Favbet.

На перемогу гостей можна зробити ставку з коефіцієнтом 4,00-4,25. Водночас нічия та успіх господарів імовірніші — коефіцієнти 3,90-4,00 та 1,80-1,93 відповідно. Додамо, що аналітики Favbet оцінили ймовірність перемоги "Шахтаря" лише у 23%, а "Антверпена" — у 52%.

Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Антверпен" — "Шахтар"

Favbet: (перемога "Антверпена" 1,93 — нічия 4,00 — перемога "Шахтаря" 4,25)

William Hill: (1,80 — 3,90 — 4,00)

Bwin: (1,80 — 3,90 — 4,00)

Матч "Антверпен" — "Шахтар" розпочнеться о 19:45 за київським часом. В Україні зустріч покажуть у прямому ефірі.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" перед матчем з "Антверпеном" сенсаційно програв у чемпіонаті України.