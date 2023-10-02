"Антверпен" - "Шахтер": букмекеры оценили шанс команд в Лиге чемпионов

Горняки — аутсайдеры противостояния с бельгийцами

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 встретится с бельгийским "Антверпеном". В первом туре главного еврокубка Горняки уступили "Порту" (1:3). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Антверпен" — "Шахтер".

По мнению букмекеров, "Шахтер" является аутсайдером противостояния. Об этом сообщает Favbet.

На победу гостей можно сделать ставку с коэффициентом 4,00-4,25. В то же время ничья и успех хозяев более вероятны — коэффициенты 3,90-4,00 и 1,80-1,93 соответственно. Добавим, что аналитики Favbet оценили вероятность победы "Шахтера" всего в 23%, а "Антверпена" — в 52%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Антверпен" — "Шахтер"

Favbet: (победа "Антверпена" 1,93 — ничья 4,00 — победа "Шахтера" 4,25)

William Hill: (1,80 — 3,90 — 4,00)

Bwin: (1,80 — 3,90 — 4,00)

Матч "Антверпен" — "Шахтер" начнется в 19:45 по киевскому времени. В Украине встречу покажут в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что "Шахтер" перед матчем с "Антверпеном" сенсационно проиграл в чемпионате Украины.