"Антверпен" - "Шахтер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Горняки попытаются взять первые очки в главном еврокубке

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" проведет выездной поединок в рамках второго тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 против бельгийского "Антверпен". В первом туре дончане без шансов проиграли "Порту" (1:3). "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Антверпен" — "Шахтер".

В прямом эфире в Украине игру 2-го тура группового раунда ЛЧ "Антверпен" — "Шахтер" эксклюзивно покажет медиа-платформа megogo. Начало матча — в 19:45 по киевскому времени. Добавим, что эфир на megogo начнется на час раньше традиционной предматчевой студией.

"Шахтер" и "Антверпен" являются аутсайдерами группы H. Похоже, именно этим командам предстоит сражаться за путевку в раунд плей-офф Лиги Европы. Оба клуба проиграли свои стартовые матчи в ЛЧ. Бельгийцы в первом туре были попросту уничтожены "Барселоной" (0:5).

Матч "Антверпен" — "Шахтер" пройдет в Антверпене на "Босэйлстадионе". Добавим, что Горняки свои домашние матчи играют в Гамбурге (Германия).

Отметим, дончане накануне проиграли "Ворскле" (1:2) в чемпионате Украины по футболу. А в 8-м туре Украинской премьер-лиги Горняки сенсационно потеряли очки в поединке против "Руха" (1:1).