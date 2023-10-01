"Антверпен" — "Шахтар": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Гірники спробують взяти перші очки у головному єврокубку

У середу, 4 жовтня, донецький "Шахтар" проведе виїзний поєдинок у рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2023/24 проти бельгійського "Антверпен". У першому турі донеччани без шансів програли "Порту" (1:3). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Антверпен" — "Шахтар".

У прямому ефірі в Україні гру 2-го туру групового раунду ЛЧ "Антверпен" — "Шахтар" ексклюзивно покаже медіаплатформа megogo. Початок матчу – о 19:45 за київським часом. Додамо, що ефір на megogo почнеться на годину раніше за традиційну передматчеву студію.

"Шахтар" і "Антверпен" є аутсайдерами групи H. Схоже, саме ці команди будуть змагатися за путівку в раунд плей-офф Ліги Європи. Обидва клуби програли свої стартові матчі у ЛЧ. Бельгійці в першому турі були просто знищені "Барселоною" (0:5).

Матч "Антверпен" — "Шахтар" пройде в Антверпені на "Босейлстадіоні". Додамо, що Гірники свої домашні матчі грають у Гамбурзі (Німеччина).

Зазначимо, донеччани напередодні програли "Ворсклі" (1:2) у чемпіонаті України з футболу. А у 8-му турі Української прем’єр-ліги Гірники сенсаційно втратили очки у поєдинку проти "Руху" (1:1).