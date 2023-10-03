Укр

"Антверпен" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
"Антверпен" - "Шахтер" Новость обновлена 03 октября 2023, 12:32
"Антверпен" - "Шахтер". Фото ФК Шахтер

Большой матч состоится в Бельгии

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 сыграет на выезде против бельгийского "Антверпена".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в ходе которой в этой статье будут доступны видео голов и лучших моментов матча. Игра пройдет в Антверпене (Бельгия) на "Босэйлстадионе", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени.

"Антверпен" — "Шахтер" (обновляется)

Накануне Горняки показали заявку на игру.

Список игроков Шахтера, которые могут сыграть против Антверпена
Список игроков Шахтера, которые могут сыграть против Антверпена

Обе команды являются аутсайдерами группы H, где также выступают "Порту" и "Барселона". В прошлом туре "Антверпен" крупно проиграл "Барсе" (0:5), а Горняки были разбиты португальцами (1:3). Турнирное положение обязывает и дончан, и бельгийцев набирать очки. В случае поражения Горняки окажутся в плохом положении, ведь в будущем дончан ожидает 2 поединка против "Барселоны", с которой про очки можно только мечтать.

Турнирное положение команд в группе H Лиги чемпионов
Турнирное положение команд в группе H Лиги чемпионов

Матч "Антверпен" — "Шахтер" покажут в Украине в прямом эфире. Добавим, что Горняки выступят в противостоянии в качестве аутсайдеров.

Напомним, Горняки в последнем матче чемпионата Украины сенсационно проиграли "Ворскле" (1:2). Тем не менее дончане продолжают лидировать в УПЛ. "Антверпен" в первенстве Бельгии идет на 5-м месте, в последней игре Красные не сумели обыграть "Мехелен" (0:0).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Лига Чемпионов #ФК Антверпен