"Антверпен" - "Шахтер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Большой матч состоится в Бельгии

В среду, 4 октября, донецкий "Шахтер" в рамках матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2023/24 сыграет на выезде против бельгийского "Антверпена".

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в ходе которой в этой статье будут доступны видео голов и лучших моментов матча. Игра пройдет в Антверпене (Бельгия) на "Босэйлстадионе", начало поединка — в 19:45 по киевскому времени.

"Антверпен" — "Шахтер" (обновляется)

Накануне Горняки показали заявку на игру.

Список игроков Шахтера, которые могут сыграть против Антверпена

Обе команды являются аутсайдерами группы H, где также выступают "Порту" и "Барселона". В прошлом туре "Антверпен" крупно проиграл "Барсе" (0:5), а Горняки были разбиты португальцами (1:3). Турнирное положение обязывает и дончан, и бельгийцев набирать очки. В случае поражения Горняки окажутся в плохом положении, ведь в будущем дончан ожидает 2 поединка против "Барселоны", с которой про очки можно только мечтать.

Турнирное положение команд в группе H Лиги чемпионов

Матч "Антверпен" — "Шахтер" покажут в Украине в прямом эфире. Добавим, что Горняки выступят в противостоянии в качестве аутсайдеров.

Напомним, Горняки в последнем матче чемпионата Украины сенсационно проиграли "Ворскле" (1:2). Тем не менее дончане продолжают лидировать в УПЛ. "Антверпен" в первенстве Бельгии идет на 5-м месте, в последней игре Красные не сумели обыграть "Мехелен" (0:0).