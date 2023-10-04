"Ти зробив усе можливе": українець Трубін видав феєричний матч у Лізі чемпіонів (відео)

На жаль, команда українця програла

Український воротар португальської "Бенфіки" Анатолій Трубін став героєм матчу Ліги чемпіонів проти "Інтера". Незважаючи на поразку своєї команди з рахунком 0:1, гравець збірної України став найкращим гравцем зустрічі у складі португальського колективу.

За підсумками матчу Трубіну поставили найвищий бал серед усіх гравців "Бенфіки", пише "Телеграф". Аналітичний ресурс Sofascore оцінив дії українського вартового воріт у 8 балів.

Крім того, українець став другим найкращим гравцем матчу у складі обох команд.

Після гри Трубін заявив, що він задоволений своєю грою у матчі з італійцями.

"Але ми не досягли хорошого результату, тому я дуже розчарований. Ми повинні працювати далі. Ми всі знаємо, що Інтер є одним із найбільших клубів Європи. Ми добре грали, помилялися, не щастило, це футбол. Ситуація стала складною, але ми боротимемося до останньої секунди за цей клуб та за наші мрії ”, – наводить слова українця InterNews.

До речі, гідно гру нашого футболіста оцінили і фанати "Бенфіки". В один голос вони розхвалили українця:

"Трубіну всього 22 роки, він тільки приєднався до "Бенфіки" і так грає!"

"Дякую, Трубін, якби не ти, ми б пропустили близько десяти"

"Якби не Трубін, ми були б історично принижені в сьогоднішній грі… Ганебна гра і прощання з Лігою чемпіонів"

"Майстер-клас Трубіна"

"Трубін проти 11"

"Єдина гарна новина – Трубін"

"Великан Трубін"

"Дякую, Трубін, ти зробив все можливе"

Раніше "Телеграф" писав про те, що Трубін перебрався до португальської "Бенфіки" минулого літа.