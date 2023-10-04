"Ты сделал все возможное": украинец Трубин выдал феерический матч в Лиге чемпионов (видео)

К сожалению, команда украинца проиграла

Украинский вратарь португальской "Бенфики" Анатолий Трубин стал героем матча Лиги чемпионов против "Интера". Несмотря на поражение своей команды со счетом 0:1, игрок сборной Украины стал лучшим игроком встречи в составе португальского коллектива.

По итогам матча Трубину поставили самый высокий балл среди всех игроков "Бенфики", пишет "Телеграф". Аналитический ресурс Sofascore оценил действия украинского стража ворот в 8 баллов.

Кроме того, украинец оказался вторым лучшим игроком матча в составе обеих команд.

После игры Трубин заявил, что он доволен своей игрой в матче с итальянцами.

"Но мы не добились хорошего результата, поэтому я очень разочарован. Мы должны работать дальше. Мы все знаем, что Интер является одним из самых больших клубов Европы. Мы хорошо играли, ошибались, не везло, это футбол. Ситуация стала сложной, но мы будем бороться до последней секунды за этот клуб и за наши мечты", – приводит слова украинца InterNews.

К слову, по достоинству игру нашего футболиста оценили и фанаты "Бенфики". В один голос они расхвалили украинца:

"Трубину всего 22 года, он только присоединился к "Бенфике" и так играет!"

"Спасибо, Трубин, если бы не ты, мы бы пропустили около десяти"

"Если бы не Трубин, мы бы были исторически унижены в сегодняшней игре… Позорная игра и прощание с Лигой чемпионов"

"Мастер-класс Трубина"

"Трубин против 11"

"Единственная хорошая новость – Трубин"

"Великан Трубин"

"Спасибо, Трубин, ты сделал все возможное"

Ранее "Телеграф" писал о том, что Трубин перебрался в португальскую "Бенфику" минувшим летом.