В УЄФА розкол: рішення щодо рф переглянуть

Європейські футбольні асоціації знову голосуватимуть за повернення рф

У головному футбольному органі Європи назріває розкол. Все через рішення УЄФА допустити юнацькі команди росії до міжнародних змагань.

За інформацією independent, УЄФА має намір переглянути це рішення на наступному засіданні виконавчого комітету. Джерело зазначає, що цю ініціативу президента організації Александера Чеферіна можуть скасувати.

Повідомляється, що Чеферін порушив питання про повернення росії у світовий футбол без попереднього повідомлення, що стало сюрпризом для багатьох країн-членів УЄФА. Тепер питання про повернення рф піднімуть 10 жовтня. Також в УЄФА цього дня планують офіційно назвати Велику Британію та Ірландію господарями Євро-2028. До речі, ці країни приєдналися до бойкоту матчів зі збірними росії.

Нагадаємо, УЄФА у вересні дозволив російським збірним U-17 повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну), мотивуючи це тим, що "діти не повинні страждати". Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Україна. У самій росії неоднозначно сприйняли рішення організації.

Раніше повідомлялося, що Швеція закрила шлях росіянкам з команди U-17 на чемпіонат Європи-2024, після чого у рф почалася істерика. Додамо, в УЄФА звинуватили країни, які бойкотують матчі з рф у непослідовній позиції.