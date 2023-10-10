УЄФА дав задню: рішення щодо рф змінили

Головний футбольний орган Європи повернув повний бан рф

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) скасував скандальне рішення про допуск збірних росії U-17 (до 17 років) до міжнародних турнірів.

Про це повідомив журналіст Роб Гарріс (Sky Sports) у Twitter. Він зазначив, що в Союзі не змогли знайти технічного рішення, за якого російські збірні могли б грати.

Це рішення було ухвалене у вівторок, 10 жовтня, на Виконкомі УЄФА. Крім того, в УЄФА вирішили, що чемпіонат Європи-2028 відбудеться у Великій Британії та Ірландії, а Євро-2032 пройде в Італії та Туреччині.

Нагадаємо, УЄФА у вересні дозволив російським збірним U-17 повернутися на міжнародну арену в нейтральному статусі (без прапора та гімну), мотивуючи це тим, що "діти не повинні страждати". Після цього про бойкот матчів з російськими командами оголосили Англія, Швеція, Норвегія, Данія, Ірландія, Латвія, Литва, Польща, Фінляндія та Україна. А в самій росії неоднозначно сприйняли рішення організації.

Раніше повідомлялося, що Швеція закрила шлях росіянкам з команди U-17 на чемпіонат Європи-2024, після чого в рф почалася істерика. Додамо, в УЄФА звинуватили країни, які оголосили про бойкот, у непослідовній позиції, однак у Союзі намітився розкол, через що було ухвалено рішення про перегляд позиції щодо збірних росії U-17.