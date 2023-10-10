УЕФА дал заднюю: решение по рф изменили

Главный футбольный орган Европы вернул полный бан рф

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменил скандальное решение о допуске сборных россии U-17 (до 17 лет) к международным турнирам.

Об этом сообщил журналист Роб Гаррис (Sky Sports) в Twitter. Он отметил, что в Союзе не смогли найти технического решение, при котором российские сборные могли бы играть.

Данное решение было принято во вторник, 10 октября, на Исполкоме УЕФА. Кроме того, в УЕФА решили, что чемпионат Европы-2028 состоится в Великобритании и Ирландии, а Евро-2032 пройдет в Италии и Турции.

Напомним, УЕФА в сентябре разрешил российским сборным U-17 вернуться на международную арену в нейтральном статусе (без флага и гимна), мотивируя это тем, что "дети не должны страдать". После этого о бойкоте матчей с российскими командами объявили Англия, Швеция, Норвегия, Дания, Ирландия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия и Украина. А в самой рф неоднозначно восприняли решение организации.

Ранее сообщалось, что Швеция закрыла путь россиянкам из команды U-17 на чемпионат Европы-2024, после чего в рф началась истерика. Добавим, в УЕФА обвинили бойкотирующие страны в непоследовательной позиции, однако в Союзе наметился раскол, из-за чего было принято решение о пересмотре позиции касательно сборных рф U-17.