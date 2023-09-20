Врятував команду від поразки: воротар-фанат путіна забив гол у Лізі чемпіонів (відео)

Проведель має російське коріння

У матчі першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у Римі зустрічалися місцевий "Лаціо" та мадридський "Атлетіко". Зустріч завершилася внічию 1:1, хоча гості були дуже близькі до перемоги.

Італійська команда змогла уникнути поразки на останній хвилині, пише "Телеграф". Рятівний гол у ворота "матрацників" забив воротар "Лаціо" Іван Проведель.

Вже в компенсований час воротар "орлів" прийшов у штрафний майданчик суперника на подачу з кутового і головою відправив м’яч у сітку воріт.

Відео гола з 3:50:

До речі, порадіти за успіх 29-річного голкіпера навряд чи доведеться. Вся справа в тому, що він має російське коріння і вже після початку повномасштабної війни в Україні він розхвалював російського диктатора володимира путіна.

Зокрема він говорив про те, що той є "сильною особистістю". Також Проведель говорив про бажання пограти за збірну росії.

В іншій зустрічі групи Е "Фейєнорд" на своєму полі приймав "Селтік" і здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Раніше "Телеграф" писав, що свій матч зіграв і донецький "Шахтар". "Гірники" у домашній зустрічі поступилися "Порту" з рахунком 1:3.