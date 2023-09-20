Спас команду от поражения: вратарь-фанат путина забил гол в Лиге чемпионов (видео)

Проведель имеет русские корни

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов в Риме встречались местный "Лацио" и мадридский "Атлетико". Встреча завершилась вничью 1:1, хотя гости были очень близки к победе.

Итальянская команда смогла уйти от поражения на последней минуте, пишет "Телеграф". Спасительный гол в ворота "матрасников" забил вратарь "Лацио" Иван Проведель.

Уже в компенсированное время вратарь "орлов" пришел в штрафную соперника на подачу с углового и головой отправил мяч в сетку ворот.

Видео гола с 3:50:

К слову, порадоваться за успех 29-летнего голкипера вряд ли придется. Все дело в том, что он имеет российские корни и уже после начала полномасштабной войны в Украине он расхваливал российского диктатора владимира путина.

В частности, он говорил о том, что тот является "сильной личностью". Также Проведель говорил о желании поиграть за сборную россии.

В другой встрече группы Е "Фейеноорд" на своем поле принимал "Селтик" и добыл уверенную победу со счётом 2:0.

Ранее "Телеграф" писал о том, что свой матч сыграл и донецкий "Шахтер". "Горняки" в домашней встрече уступили "Порту" со счетом 1:3.