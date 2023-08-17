Омерзительный поступок Роналду в Лиге чемпионов попал на видео

Португалец не только феерит на поле, но и показывает свой характер

На днях "Аль-Наср" Криштиану Роналду выиграл арабскую Лигу чемпионов, а КриРо оформил победный дубль. Тем не менее звездный португалец отметился мерзким поступком в финале.

В игре против "Аль-Хиляля" Криштиану не понравилось, что его плотно опекает защитник Али Аль-Булайхи. Об этом сообщает "Телеграф".

В трансляцию попало видео, на котором Роналду засунул руку под свою майку, вытер ей потную спину, а затем приложил ее к лицу саудовца. Разумеется это не понравилось Аль-Булайхи, который был в ярости от такого поступка. Он размахивал руками, однако судья не обратил внимания на инцидент и пакость португальца осталась безнаказанной.

В итоге "Аль-Наср" победил "Аль-Хиляль" со счетом 2:1 и впервые в своей истории выиграл Кубок арабских чемпионов.

Добавим, Роналду не в первый раз выходит из себя в "Аль-Насре". После ничьей против "Аль-Шабаба" КриРо плеснул водой в сторону оператора, а также несколько раз жестами призвал его отойти.

Ранее сообщалось, что Роналду грозит тюрьма в Саудовской Аравии после того, как форвард перекрестился, празднуя гол.