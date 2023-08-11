Роналду грозит тюрьма: все из-за одного жеста во время матча (видео)

Португалец нарушил местные законы

Форвард саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду может быть арестован. Таким образом его могут наказать за то, что он перекрестился после гола в полуфинальном матче Клубного кубка арабских чемпионов против иракского клуба "Аль‑Шорта".

Об этом сообщает Italy 24 Press News.

Португальский форвард забил единственный гол в этой встрече, реализовав пенальти на 75‑й минуте. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" побежал праздновать гол в традиционным для себя стиле, а также перекрестился.

Журналисты обратили внимание на то, что в Саудовской Аравии запрещены жесты, связанные с христианской верой. Согласно местным законам, христианская молитва или публичная демонстрация предметов и символов, относящихся к христианству, считаются преступлением, за которые даже могут арестовать.

Интересно, что недавно именно таким образом был наказан бывший игрок "Аль‑Насра" колумбиец Хуан Пабло Пино. Его арестовали в торговом центре из‑за татуировки с изображением Иисуса, которую было видно из‑под рубашки без рукавов.

При этом издание считает, что власти вряд ли накажут Роналду. Он может отделаться предупреждением от руководства клуба.

Ранее "Телеграф" писал о том, что наставник "Динамо" Мирча Луческу мог возглавить клуб Роналду.