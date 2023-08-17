Огидний вчинок Роналду в Лізі чемпіонів потрапив на відео

Португалець не лише феєрить на полі, а й показує свій характер

Днями "Аль-Наср" Кріштіану Роналду виграв арабську Лігу чемпіонів, а КріРо оформив переможний дубль. Проте зірковий португалець відзначився мерзенним вчинком у фіналі.

У грі проти "Аль-Хіляля" Кріштіану не сподобалося, що його щільно опікує захисник Алі Аль-Булайхі. Про це повідомляє "Телеграф".

У трансляцію потрапило відео, на якому Роналду засунув руку під свою майку, витер нею спітнілу спину, а потім приклав її до обличчя саудівця. Зрозуміло, це не сподобалося Аль-Булайхі, який був у люті від такого вчинку. Він розмахував руками, проте суддя не звернув уваги на інцидент і витівка португальця залишилася безкарною.

У підсумку "Аль-Наср" переміг "Аль-Хіляль" з рахунком 2:1 та вперше у своїй історії виграв Кубок арабських чемпіонів.

Додамо, Роналду не вперше виходить із себе в "Аль-Насрі". Після нічиєї проти "Аль-Шабаба" КріРо хлюпнув водою у бік оператора, а також кілька разів жестами закликав його відійти.

Раніше повідомлялося, що Роналду загрожує в’язниця у Саудівській Аравії після того, як форвард перехрестився, святкуючи гол.