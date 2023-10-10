Спортсмен розгнівав українців, розповівши про користь футболістів під час війни

Молодий гравець підтримав своїх колег, які, схоже, забули про війну

Український футболіст, колишній гравець "Металіста-1925" Єгор Коваль заступився за своїх колег, які відпочивали у розважальному закладі під час комендантської години у Києві.

Про це повідомляє Football Hub у Telegram. Коваль у відповідь на критику гравців відзначив велику роль футболістів під час повномасштабної війни в Україні. На його думку, гравці віддають у казну держави великі гроші, а тому їх не варто критикувати.

"Футболісти грають на благо України. Існує податок і військовий збір, який становить 20% від зарплати. А тепер прийди до тями й подумай чи порахуй, які гроші йдуть з футболістів у скарбницю та на війну. І скільки йде з таких, як ти, які пишуть із закритих облікових записів без фоток", — написав Коваль у відповідь на критику.

Нагадаємо, у новому розслідуванні журналіста "Української правди" Михайла Ткача про нічний клуб Boho club, який працював у Києві під час комендантської години засвітилися троє гравців молодіжного "Динамо": вінгер Дмитро Кремчанін, центральний півзахисник Кирило Осипенко та нападник Владислав Герич.

Після цього нападник "Гірника-Спорт" Артем Нижник розкритикував журналістів. До слова, його підтримали велика кількість футболістів.