Спортсмен разгневал украинцев, рассказав о пользе футболистов во время войны

Молодой игрок поддержал своих коллег, которые, похоже, забыли про войну

Украинский футболист, бывший игрок "Металлиста-1925" Егор Коваль заступился за своих коллег, которые отдыхали в развлекательном заведении во время комендантского часа в Киеве.

Об этом сообщает Football Hub в Telegram. Коваль в ответ на критику игроков отметил большую роль футболистов во время полномасштабной войны в Украине. По его мнению, игроки отдают в казну государства большие деньги, а потому их не стоит критиковать.

"Футболисты играют на благо Украины. Существует налог и военный сбор, который составляет 20% от зарплаты. А теперь приди в себя и подумай или посчитай, какие деньги идут с футболистов в казну и на войну. И сколько идет с таких, как ты, которые пишут с закрытых аккаунтов без фоток", — написал Коваль в ответ на критику.

В сети раскритиковали Коваля за такую позицию.

Напомним, в новом расследовании журналиста "Украинской правды" Михаила Ткача о ночном клубе Boho club, который работал в Киеве во время комендантского часа засветились трое игроков молодежного "Динамо": вингер Дмитрий Кремчанин, центральный полузащитник Кирилл Осипенко и нападающий Владислав Герич.

После этого нападающий "Горняка-Спорт" Артем Нижник раскритиковал журналистов. К слову, его поддержали большое число действующих игроков.