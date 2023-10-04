Чемпіонат Італії з футболу, 8 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Міланські клуби лідирують у першості Італії

У п’ятницю, 6 жовтня, матчем "Емполі" — "Удінезе" стартує 8-й тур Серії А сезону 2023/24. У минулому турі "Емполі" Віктора Коваленка програв ФК "Болонья".

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Дженоа" Руслана Маліновського зіграє з "Міланом", а у центральному поєдинку ігрового тижня зустрінуться "Наполі" та "Фіорентина". Лідер першості "Інтер" прийме "Болонью".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 8-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

П’ятниця, 6 жовтня

"Емполі" — "Удінезе" — 19:30 — Megogo

"Лечче" — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo

Субота, 7 жовтня

"Інтер" Мілан — "Болонья" — 16:00 — Megogo

"Ювентус" — "Торіно" — 19:00 — Megogo

"Дженоа" — "Мілан" — 21:45 — Megogo

Неділя, 8 жовтня

"Монца" — "Салернітана" — 13:30 — Megogo

"Лаціо" — "Аталанта" — 16:00 — Megogo

"Фрозіноне" — "Верона" — 16:00 — Megogo

"Кальярі" — "Рома" — 19:00 — Megogo

"Наполі" — "Фіорентина" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 7 туру

З результатами та відеооглядами матчів 6 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 5-му турі чемпіонату Італії "Емполі" поступився "Інтеру".