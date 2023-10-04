Чемпионат Италии по футболу, 8 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Миланские клубы лидируют в первенстве Италии

В пятницу, 6 октября, матчем "Эмполи" — "Удинезе" стартует 8-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре "Эмполи" Виктора Коваленко крупно проиграл ФК "Болонья".

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Дженоа" Руслана Малиновского сыграет с "Миланом", а в центральном поединке игровой недели встретятся "Наполи" и "Фиорентина". Лидер первенства "Интер" примет "Болонью".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Пятница, 6 октября

"Эмполи" — "Удинезе" — 19:30 — Megogo

"Лечче" — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo

Суббота, 7 октября

"Интер" Милан — "Болонья" — 16:00 — Megogo

"Ювентус" — "Торино" — 19:00 — Megogo

"Дженоа" — "Милан" — 21:45 — Megogo

Воскресенье, 8 октября

"Монца" — "Салернитана" — 13:30 — Megogo

"Лацио" — "Аталанта" — 16:00 — Megogo

"Фрозиноне" — "Верона" — 16:00 — Megogo

"Кальяри" — "Рома" — 19:00 — Megogo

"Наполи" — "Фиорентина" — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 7 тура

С результатами и видеообзорами матчей 6 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 5-м туре чемпионата Италии "Эмполи" уступил "Интеру".