Чемпионат Италии по футболу, 8 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Миланские клубы лидируют в первенстве Италии
В пятницу, 6 октября, матчем "Эмполи" — "Удинезе" стартует 8-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре "Эмполи" Виктора Коваленко крупно проиграл ФК "Болонья".
С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Дженоа" Руслана Малиновского сыграет с "Миланом", а в центральном поединке игровой недели встретятся "Наполи" и "Фиорентина". Лидер первенства "Интер" примет "Болонью".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 8-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)
Пятница, 6 октября
"Эмполи" — "Удинезе" — 19:30 — Megogo
"Лечче" — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo
Суббота, 7 октября
"Интер" Милан — "Болонья" — 16:00 — Megogo
"Ювентус" — "Торино" — 19:00 — Megogo
"Дженоа" — "Милан" — 21:45 — Megogo
Воскресенье, 8 октября
"Монца" — "Салернитана" — 13:30 — Megogo
"Лацио" — "Аталанта" — 16:00 — Megogo
"Фрозиноне" — "Верона" — 16:00 — Megogo
"Кальяри" — "Рома" — 19:00 — Megogo
"Наполи" — "Фиорентина" — 21:45 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 6 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 5-м туре чемпионата Италии "Эмполи" уступил "Интеру".