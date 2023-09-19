Чемпионат Италии по футболу, 5 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Только "Интер" идет без потерь в Италии

В пятницу, 22 сентября, матчем "Салернитана" — "Фрозиноне" стартует 5-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре "Дженоа" с Русланом Малиновским в составе дала бой действующим чемпионам страны.

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. "Эмполи" Виктора Коваленко примет грозный "Интер", а "Дженоа" Малиновского сыграет на выезде против "Лечче". В центральной встрече игровой недели "Милан" попытается реабилитироваться за унижение в прошлом туре (1:5 в матче с "Интером" — Ред.) в игре против "Вероны".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 5-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

22 сентября

"Салернитана" — "Фрозиноне" — 19:30 — Megogo

"Лечче" — "Дженоа" — 21:45 — Megogo

23 сентября

"Милан" — "Верона" — 16:00 — Megogo

"Сассуоло" — "Ювентус" — 19:00 — Megogo

"Лацио" — "Монца" — 21:45 — Megogo

24 сентября

"Эмполи" — "Интер" Милан — 13:30 — Megogo

"Аталанта" — "Кальяри" — 16:00 — Megogo

"Удинезе" — "Фиорентина" — 16:00 — Megogo

"Болонья" — "Наполи" — 19:00 — Megogo

"Торино" — "Рома" — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 4 тура

С результатами и видеообзорами матчей 3 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, во втором туре "Дженоа" сенсационно победила "Лацио" (1:0).