Чемпионат Италии по футболу, 4 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

В Серии А состоится два суперматча

В субботу, 16 сентября, игрой "Ювентус" — "Лацио" стартует 4-й тур итальянской Серии А сезона 2023/24. Накануне хавбек сборной Украины Виктор Коваленко перешел в "Эмполи".

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральной встрече тура сыграют "Интер" и "Милан", которые и определят лидера в первенстве. "Эмполи" Коваленко ожидает выездная встреча с "Ромой", а "Дженоа" Руслана Малиновского примет грозный "Наполи".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 4-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 16 сентября

"Ювентус" — "Лацио" — 16:00 — Megogo

"Інтер" — "Милан" — 19:00 — Megogo

"Дженоа" — "Наполи" — 21:45 — Megogo

Воскресенье, 17 сентября

"Кальяри" — "Удинезе" — 13:30 — Megogo

"Монца" — "Лечче" — 16:00 — Megogo

"Фрозиноне" — "Сассуоло" — 16:00 — Megogo

"Фиорентина" — "Аталанта" — 19:00 — Megogo

"Рома" — "Эмполи" — 21:45 — Megogo

Понедельник, 18 сентября

"Салернитана" — "Торино" — 19:30 — Megogo

"Верона" — "Болонья" — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 3 тура

С результатами и видеообзорами матчей 3 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, во втором туре чемпионата Италии "Дженоа" переиграла "Лацио".