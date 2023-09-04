Чемпіонат Італії з футболу, 4 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

У Серії А відбудеться два суперматчі

У суботу, 16 вересня, грою "Ювентус" — "Лаціо" стартує 4-й тур італійської Серії А сезону 2023/24. Напередодні хавбек збірної України Віктор Коваленко перейшов до "Емполі".

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній зустрічі туру зіграють "Інтер" та "Мілан", які і визначать лідера у першості. На "Емполі" Коваленка чекає виїзна зустріч з "Ромою", а "Дженоа" Руслана Маліновського прийме грізний "Наполі".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 4-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 16 вересня

"Ювентус" — "Лаціо" — 16:00 — Megogo

"Інтер" — "Мілан" — 19:00 — Megogo

"Дженоа" — "Наполі" — 21:45 — Megogo

Неділя, 17 вересня

"Кальярі" — "Удінезе" — 13:30 — Megogo

"Монца" — "Лечче" — 16:00 — Megogo

"Фрозіноне" — "Сассуоло" — 16:00 — Megogo

"Фіорентина" — "Аталанта" — 19:00 — Megogo

"Рома" — "Емполі" — 21:45 — Megogo

Понеділок, 18 вересня

"Салернітана" — "Торіно" — 19:30 — Megogo

"Верона" — "Болонья" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 3 туру

З результатами та відеооглядами матчів 3 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у другому турі чемпіонату Італії "Дженоа" переграла "Лаціо".