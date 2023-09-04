Чемпіонат Італії з футболу, 4 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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У Серії А відбудеться два суперматчі
У суботу, 16 вересня, грою "Ювентус" — "Лаціо" стартує 4-й тур італійської Серії А сезону 2023/24. Напередодні хавбек збірної України Віктор Коваленко перейшов до "Емполі".
З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральній зустрічі туру зіграють "Інтер" та "Мілан", які і визначать лідера у першості. На "Емполі" Коваленка чекає виїзна зустріч з "Ромою", а "Дженоа" Руслана Маліновського прийме грізний "Наполі".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 4-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)
Субота, 16 вересня
"Ювентус" — "Лаціо" — 16:00 — Megogo
"Інтер" — "Мілан" — 19:00 — Megogo
"Дженоа" — "Наполі" — 21:45 — Megogo
Неділя, 17 вересня
"Кальярі" — "Удінезе" — 13:30 — Megogo
"Монца" — "Лечче" — 16:00 — Megogo
"Фрозіноне" — "Сассуоло" — 16:00 — Megogo
"Фіорентина" — "Аталанта" — 19:00 — Megogo
"Рома" — "Емполі" — 21:45 — Megogo
Понеділок, 18 вересня
"Салернітана" — "Торіно" — 19:30 — Megogo
"Верона" — "Болонья" — 21:45 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 3 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у другому турі чемпіонату Італії "Дженоа" переграла "Лаціо".