Чемпіонат Італії з футболу, 5 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Тільки "Інтер" йде без втрат в Італії

У п’ятницю, 22 вересня, матчем "Салернітана" — "Фрозіноне" стартує 5-й тур Серії А сезону 2023/24. У минулому турі "Дженоа" з Русланом Маліновським у складі дала бій чинним чемпіонам країни.

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. "Емполі" Віктора Коваленка прийме грізний "Інтер", а "Дженоа" Маліновського зіграє на виїзді проти "Лечче". У центральній зустрічі ігрового тижня "Мілан" спробує реабілітуватися за приниження в минулому турі (1:5 у матчі з "Інтером" — Ред.) у грі проти "Верони".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 5-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

22 вересня

"Салернітана" — "Фрозіноне" — 19:30 — Megogo

"Лечче" — "Дженоа" — 21:45 — Megogo

23 вересня

"Мілан" — "Верона" — 16:00 — Megogo

"Сассуоло" — "Ювентус" — 19:00 — Megogo

"Лаціо" — "Монца" — 21:45 — Megogo

24 вересня

"Емполі" — "Інтер" Мілан — 13:30 — Megogo

"Аталанта" — "Кальярі" — 16:00 — Megogo

"Удінезе" — "Фіорентина" — 16:00 — Megogo

"Болонья" — "Наполі" — 19:00 — Megogo

"Торіно" — "Рома" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 4 туру

З результатами та відеооглядами матчів 3 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у другому турі "Дженоа" сенсаційно перемогла "Лаціо" (1:0).