Чемпионат Италии по футболу, 6 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Гегемония "Интера" в Италии продолжается

Во вторник, 26 сентября, матчем "Ювентус" — "Лечче" стартует 6-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре "Юве" сенсационно проиграл "Сассуоло".

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. Отметим, "Эмполи" Виктора Коваленко попытается взять очки в игре против "Салернитаны", а "Дженоа" Руслана Малиновского примет "Рому". Лидер первенства "Интер" сыграет с "Сассуоло", а "Милан" — с "Кальяри".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 6-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Вторник, 26 сентября

"Ювентус" — "Лечче" — 21:45 — Megogo

Среда, 27 сентября

"Верона" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo

"Кальяри" — "Милан" — 19:30 — Megogo

"Эмполи" — "Салернитана" — 19:30 — Megogo

"Интер" Милан — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo

"Лацио" — "Торино" — 21:45 — Megogo

"Наполи" — "Удинезе" — 21:45 — Megogo

Четверг, 28 сентября

"Монца" — "Болонья" — 19:30 — Megogo

"Фрозиноне" — "Фиорентина" — 19:30 — Megogo

"Дженоа" — "Рома" — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 5 тура

С результатами и видеообзорами матчей 4 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". Напомним, в 3-м туре чемпионата Италии "Интер" разгромил "Фиорентину" (4:0).