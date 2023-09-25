Чемпіонат Італії з футболу, 6 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Гегемонія "Інтера" в Італії продовжується

У вівторок, 26 вересня, матчем "Ювентус" — "Лечче" стартує 6-й тур Серії А сезону 2023/24. У минулому турі "Юве" сенсаційно програв "Сассуоло".

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Зазначимо, "Емполі" Віктора Коваленка спробує взяти очки у грі проти "Салернітани", а "Дженоа" Руслана Маліновського прийме "Рому". Лідер першості "Інтер" зіграє з "Сассуоло", а "Мілан" — з "Кальярі".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 6-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

Вівторок, 26 вересня

"Ювентус" — "Лечче" — 21:45 — Megogo

Середа, 27 вересня

"Верона" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo

"Кальярі" — "Мілан" — 19:30 — Megogo

"Емполі" — "Салернітана" — 19:30 — Megogo

"Інтер" Мілан — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo

"Лаціо" — "Торіно" — 21:45 — Megogo

"Наполі" — "Удінезе" — 21:45 — Megogo

Четвер, 28 вересня

"Монца" — "Болонья" — 19:30 — Megogo

"Фрозіноне" — "Фіорентина" — 19:30 — Megogo

"Дженоа" — "Рома" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 5 туру

З результатами та відеооглядами матчів 4 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 3-му турі чемпіонату Італії "Інтер" розгромив "Фіорентину" (4:0).