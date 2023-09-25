Чемпіонат Італії з футболу, 6 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
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Гегемонія "Інтера" в Італії продовжується
У вівторок, 26 вересня, матчем "Ювентус" — "Лечче" стартує 6-й тур Серії А сезону 2023/24. У минулому турі "Юве" сенсаційно програв "Сассуоло".
З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Зазначимо, "Емполі" Віктора Коваленка спробує взяти очки у грі проти "Салернітани", а "Дженоа" Руслана Маліновського прийме "Рому". Лідер першості "Інтер" зіграє з "Сассуоло", а "Мілан" — з "Кальярі".
Розклад, результати та відеоогляди матчів 6-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)
Вівторок, 26 вересня
"Ювентус" — "Лечче" — 21:45 — Megogo
Середа, 27 вересня
"Верона" — "Аталанта" — 19:30 — Megogo
"Кальярі" — "Мілан" — 19:30 — Megogo
"Емполі" — "Салернітана" — 19:30 — Megogo
"Інтер" Мілан — "Сассуоло" — 21:45 — Megogo
"Лаціо" — "Торіно" — 21:45 — Megogo
"Наполі" — "Удінезе" — 21:45 — Megogo
Четвер, 28 вересня
"Монца" — "Болонья" — 19:30 — Megogo
"Фрозіноне" — "Фіорентина" — 19:30 — Megogo
"Дженоа" — "Рома" — 21:45 — Megogo
З результатами та відеооглядами матчів 4 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". Нагадаємо, у 3-му турі чемпіонату Італії "Інтер" розгромив "Фіорентину" (4:0).