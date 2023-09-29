Чемпионат Италии по футболу, 7 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей

Миланские клубы лидируют в чемпионате Италии

В субботу, 30 сентября, матчем "Лечче" — "Наполи" стартует 7-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре "Интер" впервые потерял очки, но все равно остался лидером первенства.

С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном туре игровой недели "Милан" встретится с "Лацио". Отметим, "Эмполи" Виктора Коваленко сыграет с "Болоньей", а "Дженоа" Руслана Малиновского — с "Удинезе". Лидер первенства "Интер" проведет гостевой поединок против "Салернитаны".

Расписание, результаты и видеообзоры матчей 7-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)

Суббота, 30 сентября

"Лечче" — "Наполи" — 16:00 — Megogo

"Милан" — "Лацио" — 19:00 — Megogo

"Салернитана" — "Интер" Милан — 21:45 — Megogo

Воскресенье, 1 октября

"Болонья" — "Эмполи" — 13:30 — Megogo

"Удинезе" — "Дженоа" — 16:00 — Megogo

"Аталанта" — "Ювентус" — 19:00 — Megogo

"Рома" — "Фрозиноне" — 21:45 — Megogo

Понедельник, 2 октября

"Сассуоло" — "Монца" — 19:30 — Megogo

"Торино" — "Верона" — 19:30 — Megogo

"Фиорентина" — "Кальяри" — 21:45 — Megogo

Турнирная таблица Серии А по итогам 6 тура

С результатами и видеообзорами матчей 5 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В 4-м туре итальянского первенства "Интер" разбил "Милан" (5:1).