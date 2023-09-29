Чемпионат Италии по футболу, 7 тур: расписание, результаты и видеообзоры матчей
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Миланские клубы лидируют в чемпионате Италии
В субботу, 30 сентября, матчем "Лечче" — "Наполи" стартует 7-й тур Серии А сезона 2023/24. В прошлом туре "Интер" впервые потерял очки, но все равно остался лидером первенства.
С расписанием, результатами матчей Серии А можно ознакомиться на официальном сайте лиги. В центральном туре игровой недели "Милан" встретится с "Лацио". Отметим, "Эмполи" Виктора Коваленко сыграет с "Болоньей", а "Дженоа" Руслана Малиновского — с "Удинезе". Лидер первенства "Интер" проведет гостевой поединок против "Салернитаны".
Расписание, результаты и видеообзоры матчей 7-го тура чемпионата Италии сезона 2023/24 (обновляется)
Суббота, 30 сентября
"Лечче" — "Наполи" — 16:00 — Megogo
"Милан" — "Лацио" — 19:00 — Megogo
"Салернитана" — "Интер" Милан — 21:45 — Megogo
Воскресенье, 1 октября
"Болонья" — "Эмполи" — 13:30 — Megogo
"Удинезе" — "Дженоа" — 16:00 — Megogo
"Аталанта" — "Ювентус" — 19:00 — Megogo
"Рома" — "Фрозиноне" — 21:45 — Megogo
Понедельник, 2 октября
"Сассуоло" — "Монца" — 19:30 — Megogo
"Торино" — "Верона" — 19:30 — Megogo
"Фиорентина" — "Кальяри" — 21:45 — Megogo
С результатами и видеообзорами матчей 5 тура Серии А можно ознакомиться на сайте "Телеграф". В 4-м туре итальянского первенства "Интер" разбил "Милан" (5:1).