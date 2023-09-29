Чемпіонат Італії з футболу, 7 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів

Міланські клуби лідирують у чемпіонаті Італії

У суботу, 30 вересня, матчем "Лечче" — "Наполі" стартує 7-й тур Серії А сезону 2023/24. Минулого туру "Інтер" вперше втратив очки, але все одно залишився лідером першості.

З розкладом, результатами матчів Серії А можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. У центральному турі ігрового тижня "Мілан" зустрінеться із "Лаціо". Зазначимо, "Емполі" Віктора Коваленка зіграє з "Болоньєю", а "Дженоа" Руслана Маліновського — з "Удінезе". Лідер першості "Інтер" проведе гостьовий поєдинок проти "Салернітани".

Розклад, результати та відеоогляди матчів 7-го туру чемпіонату Італії сезону 2023/24 (оновлюється)

Субота, 30 вересня

"Лечче" — "Наполі" — 16:00 — Megogo

"Мілан" — "Лаціо" — 19:00 — Megogo

"Салернітана" — "Інтер" Мілан — 21:45 — Megogo

Неділя, 1 жовтня

"Болонья" — "Емполі" — 13:30 — Megogo

"Удінезе" — "Дженоа" — 16:00 — Megogo

"Аталанта" — "Ювентус" — 19:00 — Megogo

"Рома" — "Фрозіноне" — 21:45 — Megogo

Понеділок, 2 жовтня

"Сассуоло" — "Монца" — 19:30 — Megogo

"Торіно" — "Верона" — 19:30 — Megogo

"Фіорентина" — "Кальярі" — 21:45 — Megogo

Турнірна таблиця Серії А за підсумками 6 туру

З результатами та відеооглядами матчів 5 туру Серії А можна ознайомитись на сайті "Телеграф". У 4-му турі італійської першості "Інтер" розбив "Мілан" (5:1).