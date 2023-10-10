В сборную рф позвали звезду Лиги чемпионов: футболист отказался общаться с россиянами

Голкипер недавно стал звездой в главном еврокубке

Вратарь "Лацио" Иван Проведель отказался от вызова в сборную россии, при чем сделал этом максимально грубо — футболист отказался общаться с любым представителем рф. В этом розыгрыше Лиги чемпионов кипер прославился на весь мир, забив гол в матче против "Атлетико" (1:1).

Об этом в комментарии "СЭ" сообщил тренер вратарей сборной рф Виталий Кафанов. Иван является уроженцем итальянского Порденоне, а также имеет русские корни по матери.

"Мы следим за успехами Вани. Знаем, что он даже забил гол. К сожалению, Ваня отказался с нами общаться. Я попросил РФС меня с ним связать. Он сказал, что не хочет общаться ни с кем из россии. Он мог бы быть вызван на этот сбор, я поэтому и искал его", – сказал Кафанов.

Добавим, что после гола Проведеля росСМИ сообщали о его любви к рф и желании выступать за россию, однако на деле все оказалось совсем иначе. К слову, Иван уже получал вызов в сборную Италии, однако пока не играл за нее.

Напомним, "Лацио" по итогам 2 туров Лиги чемпионов идет на 2 месте в группе Е, где также выступают "Селтик" и "Фейеноорд". В итальянской Серии А римский клуб пока занимает 13-е место.