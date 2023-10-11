Еще бы Месси позвали: в россии высмеяли приглашение в сборную известного футболиста

Фанаты сборной россии прекрасно понимают ситуацию

В рф продолжают обсуждать ситуацию, связанную с приглашением вратаря "Лацио" Ивана Проведеля в сборную россии. Как известно, известный игрок отказался от такой идеи и даже не стал общаться с представителями страны-агрессора.

Интересно, что и сами болельщики российской команды прекрасно понимают, что игроку такого уровня в их команде делать нечего. В социальных сетях они в один голос утверждают, что с такими темпами в сборную рф можно было попытаться пригласить и звездного аргентинца Лионеля Месси, передает "Телеграф".

Болельщики напомнили инициаторам приглашения Проведеля в команду, что сейчас россияне изолированы от мирового футбола и проводят товарищеские матчи с откровенно слабыми соперниками.

К слову, сам Проведель ранее тепло высказывался о россии, так как у него есть русские корни по матери. российские СМИ писали, что футболист якобы даже выражал желание вернуться на родину матери, но позже эта информация не подтвердилась.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Проведель получил славу на весь мир, когда забил гол в матче против "Атлетико" (1:1).