Ультрас "Шахтаря" жорстко пройшлися по футболістам, які "втомилися" від війни

Вболівальники не залишили поза увагою гучний скандал

Футболістів молодіжної команди "Шахтаря" розкритикували за те, що вони підтримали своїх однолітків з "Динамо" після недавнього скандалу. Днями представників столичної команди помітили у нічному клубі "Бохо" у Києві під час комендантської години.

Цього разу на ситуацію відреагували ультрас донецького "Шахтаря" із угруповання "Кроти". Багато представників цього фанатського руху зараз перебувають на війні, де протистоять російському окупанту.

На офіційній сторінці угруповання було написано наступне повідомлення, присвячене гравцям молодіжки "Шахтаря": "Огарків, Янович, Ющенко – гниди!"

Всі троє перерахованих футболістів лайкнули пост форварда "Гірника-Спорт" Артема Нижніка, який після розслідування журналістів написав російською фразу "Угомонитесь, журналюги".

Щодо самого розслідування, то на ньому в кадр потрапили троє гравців молодіжки "Динамо" — Дмитро Кремчанин (18 років), Кирило Осипенко (17 років) та Владислав Герич (17 років).

У київській команді після розголосу вже заявили, що вивчать ситуацію та розберуться у ній.

Раніше "Телеграф" писав про те, що за порушників закону з "Динамо" заступився ще один футболіст.