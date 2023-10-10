Мілевський все ще у лікарні: Алієв розкрив подробиці (відео)

Президент "Динамо" оплачує лікування Мілевського

Колишній півзахисник "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розповів про стан здоров’я свого ексодноклубника Артема Мілевського, який перебуває на реабілітації.

Відповідну заяву Алієв розмістив у сторіс на своїй сторінці в Instagram. За його словами, Артем, який успішно проходить реабілітацію, пробуде у лікарні ще як мінімум 10 днів. До речі, лікування Мілевського оплачує президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Щойно був у кента. Кент видужує, все з ним добре. Він уже в стані реабілітації. Ігор Суркіс проплатив ще на 10 днів вперед за його реабілітацію. Так що він видужує.

Дякую ще раз і "Динамо", і, звичайно ж, Михаличу Суркісу. Так що скоро кент видужає, все з ним буде добре. Він – красень”, – сказав Алієв.

Нагадаємо, у вересні Мілевський опублікував у соцмережах своє фото та відео, за якими користувачі запідозрили у колишнього футболіста ознаки алкоголізму. У мережі зажадали від друзів та знайомих негайно допомогти Артему, проте сам Мілевський спочатку не хотів їхати до лікарні. Пізніше Алієв повідомив, що "Мілю" таки госпіталізували у важкому стані.