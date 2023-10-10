Милевский все еще в больнице: Алиев раскрыл подробности (видео)

Президент "Динамо" оплачивает лечение Милевского

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев рассказал о состоянии здоровья своего экс-одноклубника Артема Милевского, который находится на реабилитации.

Соответствующее заявление Алиев разместил в сторис на своей странице в Instagram. По его словам, Артем, который успешно проходит реабилитацию, пробудет в больнице еще как минимум 10 дней. К слову, лечение Милевского оплачивает президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Только что был у кента. Кент поправляется, все с ним хорошо. Он уже в состоянии реабилитации. Игорь Суркис проплатил еще на 10 дней вперед за его реабилитацию. Так что он поправляется.

Спасибо еще раз и "Динамо", и, конечно же, Михалычу Суркису. Так что скоро кент поправится, все с ним будет хорошо. Он — красавчик", — сказал Алиев.

Напомним, в сентябре Милевский опубликовал в соцсетях свое фото и видео, по которым пользователи заподозрили у бывшего футболиста признаки алкоголизма. В сети потребовали от друзей и знакомых немедленно помочь Артему, однако сам Милевский поначалу не хотел ехать в больницу. Позднее Алиев сообщил, что "Милю" все-таки госпитализировали в тяжелом состоянии.