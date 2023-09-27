"Нужна длительная реабилитация": Алиев посетил Милевского после госпитализации (видео)

Впереди Милевского ожидает длительная реабилитация

Бывший хавбек "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев прокомментировал состояние здоровья своего экс-коллеги Артема Милевского после госпитализации.

Соответствующее заявление Алиев опубликовал в сторис на своей странице в Instagram. Александр рассказал, что Милевскому стало лучше, однако бывшему форварду еще придется пройти длительный процесс реабилитации.

"Всем привет. Только что был у Темы. Его состояние стабилизируется. Все более-менее. Но, конечно, еще длительный процесс реабилитации. Ничего, справится кентяра. Кент — молодчик", — сказал Алиев.

Напомним, в середине сентября Милевский опубликовал в соцсетях пост, который переполошил сеть. Пользователи призвали друзей и родных Артема немедленно помочь ему из-за неоднозначного состояния экс-футболиста. В сети заподозрили, что у бывшего футболиста есть проблемы с алкоголем. Добавим, что "Миля" сначала отказался от госпитализации. Отметим, о проблемах Милевского еще летом говорил экс-игрок и бывший тренер "Динамо" Александр Хацкевич.