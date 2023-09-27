"Потрібна тривала реабілітація": Алієв відвідав Мілевського після госпіталізації (відео)

Попереду Мілевського чекає тривала реабілітація

Колишній хавбек "Динамо" та збірної України Олександр Алієв прокоментував стан здоров’я свого ексколеги Артема Мілевського після госпіталізації.

Відповідну заяву Алієв опублікував у сторіс на своїй сторінці в Instagram. Олександр розповів, що Мілевському стало краще, проте колишньому форвардові ще доведеться пройти тривалий процес реабілітації.

"Усім привіт. Щойно був у Тьоми. Його стан стабілізується. Все більш-менш. Але, звичайно, ще тривалий процес реабілітації. Нічого, впорається кентяра. Кент — молодчик", — сказав Алієв.

Нагадаємо, в середині вересня Мілевський опублікував у соцмережах пост, який переполошив мережу. Користувачі закликали друзів та рідних Артема негайно допомогти йому через неоднозначний стан ексфутболіста. У мережі запідозрили, що колишній футболіст має проблеми з алкоголем. Додамо, що "Міля" спочатку відмовився від госпіталізації. Зазначимо, про проблеми Мілевського ще влітку говорив ексгравець та колишній тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.