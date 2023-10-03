У стилі Мессі: гравець збірної України забив перший гол за європейський клуб (відео)

Права на хавбека належать київському "Динамо"

Хавбек збірної України Сергій Булеца забив свій перший гол у складі польського клубу "Заглембе". Він відзначився результативним ударом у матчі проти "Гурніка".

Зустріч завершилася перемогою команди нашого футболіста з рахунком 2:0, повідомляє "Телеграф". Булеца з’явився на полі з перших хвилин і вивів "Заглембе" вперед на 36-й хвилині зустрічі.

Гол українського півзахисника вийшов дуже гарним: він отримав передачу з флангу, обіграв двох суперників і точно пробив у кут воріт з лінії штрафного майданчика.

Булеца виступає за польську команду з літа 2023 року на правах оренди. Правами на футболіста володіє київське "Динамо".

Загалом він провів за нову команду сім матчів. На його рахунку один забитий гол та три результативні передачі.

Минулих два сезони 24-річний півзахисник провів в оренді в луганській "Зорі". У минулому розіграші чемпіонату України він відіграв 28 матчів, забив 7 голів та зробив 8 результативних передач. Також він викликається до збірної України, за яку вже провів 3 поєдинки, але результативними діями не відзначився.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Булеца виявився не потрібним головному тренеру "Динамо" Мірчі Луческу.