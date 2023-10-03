В стиле Месси: игрок сборной Украины забил первый гол за европейский клуб (видео)

Права на хавбека принадлежат киевскому "Динамо"

Хавбек сборной Украины Сергей Булеца забил свой первый гол в составе польского клуба "Заглембе". Он отметился результативным ударом в матче против "Гурника".

Встреча завершилась победой команды нашего футболиста со счетом 2:0, передает "Телеграф". Булеца появился на поле с первых минут и вывел "Заглембе" вперед на 36-й минуте встречи.

Гол украинского полузащитника получился весьма красивым: он получил передачу с фланга, обыграл двух соперников и точно пробил в угол ворот с линии штрафной.

Булеца выступает за польскую команду с лета 2023 года на правах аренды. Правами на футболиста владеет киевское "Динамо".

Всего он провел за новую команду семь матчей. На его счету один забитый гол и три результативные передачи.

Прошлые два сезона 24-летний полузащитник провел в аренде в луганской "Заре". В прошлом розыгрыше чемпионата Украины он отыграл 28 матчей, забил 7 голов и сделал 8 результативных передач. Также он вызывается в сборную Украины, за которую уже провел 3 поединка, но результативными действиями не отметился.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Булеца оказался не нужен главному тренеру "Динамо" Мирче Луческу.